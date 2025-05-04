Праздничный концерт ко Дню Победы пройдет в ДК «Контакт» в Химках 8 мая

В Доме культуры «Контакт» в Химках состоится праздничный концерт, посвященный 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На сцене выступят творческие коллективы города.

Директор Дома культуры «Контакт» Алина Шалимова отметила, что в рамках этого события в программе предусмотрена лекция о Берлинской стратегической наступательной операции. Стоит отметить, что концерт пройдет под девизом «Успех в единстве поколений» и станет частью масштабной патриотической программы.

«Это движение направлено на формирование и поддержание интереса у населения к истории родного края и страны. Именно поэтому каждая встреча приурочена к важной для Отчизны дате», — подчеркнул заместитель председателя химкинского Совета депутатов Александр Васильев. Мероприятие запланировано на 8 мая в 17:00.

Депутат Галина Болотова добавила, что для жителей округа регулярно организуют разнообразные историко-патриотические мероприятия. С июля прошлого года в Химках уже прошло более тысячи подобных событий.