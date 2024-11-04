Праздничный концерт ко Дню народного единства прошел в Можайске

В культурно-досуговом центре Можайска организовали праздничный концерт ко Дню народного единства. Зрителям свои номера представили творческие коллективы местного дома культуры.

Гостей и артистов концерта со сцены поприветствовали депутат Совета депутатов Можайского городского округа Василий Овчинников и депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова.

В этот вечер в культурно-досуговом центре прозвучали песни и музыка, коллективы Можайского дома культуры подготовили для зрителей творческие номера.

На сцене выступили духовой оркестр под руководством заслуженного артиста Российской Федерации Виктора Кузнецова и Сергея Серова, ансамбль песни «Сударушка», ансамбль танца «Калинка», ансамбль народных инструментов «Росы» и исполнители Александра Федорова, Анастасия Середа, Андрей Кривомазов и Денис Протасевич.

Напомним, что в России День народного единства отмечают с 2005 года. Это еще и День воинской славы России, его приурочили ко дню освобождения Китай-города Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским в 1612 году.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».