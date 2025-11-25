Праздничный концерт ко Дню матери пройдет во Фрязине

В преддверии Дня матери, в пятницу, 28 ноября, Дворец культуры «Исток» в городском округе Фрязино приглашает всех желающих стать частью праздника. Кульминацией торжества станет концерт «Свет материнской любви».

Пресс-служба учреждения культуры сообщила о подготовке насыщенной программы. На главной сцене Дворца культуры «Исток» выступят лучшие творческие коллективы Фрязина. Гостей ожидают как музыкальные композиции, так и хореографические постановки.

«Каждый номер станет своеобразным признанием в любви, созданным с душой и талантом наших артистов. Праздничная атмосфера начнется еще до начала концерта. В фойе Дворца культуры „Исток“ откроет свои двери уникальная выставка детских рисунков „Благодарю тебя, мама“», — сообщили организаторы.

Праздничный вечер начнется в 18:00 по адресу: улица Комсомольская, дом 17. Вход свободный.