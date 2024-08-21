Праздничный концерт ко Дню государственного флага пройдет в Химках

В Химках идет подготовка ко Дню государственного флага Российской Федерации. 22 августа в округе проведут праздничные концерты, мастер-классы, патриотические игры и организуют выставки фотографий.

Фестиваль короткометражного кино, мастер-класс «В ритме спорта» и концерт «Россия. С любовью» проведут в парке имени Толстого. Начало программы в 12:00.

Помимо этого, в полдень в парке культуры имени Величко всех желающих ждут на мастер-классе «Символ России» и в точке, где проведут настольную игру «Необъятная Россия».

Виртуальную выставку «История Российского флага» и творческое мероприятие «Наша Россия» в это же время организуют в зоне отдыха «Дубки».

Волонтеры по традиции всем гостям праздника вручат ленточки с триколором и флажки.

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