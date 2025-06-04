Праздничный концерт ко Дню города прошел в Наро-Фоминске

Праздничная атмосфера в эти дни была и в Верее. Уличная торговля, экскурсии по обновленной территории парка Верейского кремля и концертная программа от творческих коллективов города-побратима Бобруйска — так отметили День Наро-Фоминского городского округа в древнейшем городе Подмосковья.

«Праздник удался, потому что пришло очень много народу, много делегаций, которые поздравляют, позитива очень много. Дети подходили, взрослые, радуются, что наш город развивается, растет, его почитают в разных частях света — не только у нас в России, но и за рубежом. Это очень приятно, волнительно, потому что мы частичку добра вкладываем в наших детей, в нашу землю!» — поделился депутат окружного совета Иван Маковейчук.