Праздничный концерт ко Дню города прошел в Наро-Фоминске
Народные гуляния, посвященные Дню города и Дню Наро-Фоминского городского округа, состоялись в Центральном парке имени Воровского. Программа праздника включала благотворительные акции, мастер-классы, ярмарку и концерт.
На главной сцене парка зрители увидели множестве песенных, танцевальных и спортивных номеров. Свое мастерство продемонстрировали гимнасты, боксеры, каратисты и танцоры.
Праздничная атмосфера в эти дни была и в Верее. Уличная торговля, экскурсии по обновленной территории парка Верейского кремля и концертная программа от творческих коллективов города-побратима Бобруйска — так отметили День Наро-Фоминского городского округа в древнейшем городе Подмосковья.
«Праздник удался, потому что пришло очень много народу, много делегаций, которые поздравляют, позитива очень много. Дети подходили, взрослые, радуются, что наш город развивается, растет, его почитают в разных частях света — не только у нас в России, но и за рубежом. Это очень приятно, волнительно, потому что мы частичку добра вкладываем в наших детей, в нашу землю!» — поделился депутат окружного совета Иван Маковейчук.