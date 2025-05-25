Праздничный концерт ко Дню города прошел в Можайске

На Губернаторской площади в Можайске состоялся концерт, посвященный Дню города. На сцене выступили местные творческие коллективы, для взрослых и детей работали анимационные площадки.

Глава Можайского округа Денис Мордвинцев, председатель Совета депутатов Лидия Афанасьева и депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова отметили вклад каждого жителя в развитие города. Благочинный Можайских церквей священник Иоанн Лобода также поприветствовал собравшихся на площади. Выступающие поблагодарили ветеранов Великой Отечественной войны: в год празднования 80-летия Великой Победы — им особый почет и уважение. Также отметили действующих бойцов и ветеранов специальной военной операции.

Артисты Можайского культурно-досугового центра представили жителям и гостям округа свои творческие номера. На сцене выступили вокальные и хореографические коллективы. Юные жители Можайска принимали участие в играх и мастер-классах, для них организовали множество интерактивных зон.

Празднование Дня города завершилось выступлением кавер-группы.