Праздничный концерт ко Дню города прошел в Химках

В Баскетбольном центре «Химки» прошел большой праздничный концерт, собравший более трех тысяч жителей и гостей округа. Мероприятие стало кульминацией Дня города.

В фойе центра развернулась выставка «Химки — Космос», где представили экспонаты музеев НПО имени Лавочкина и НПО Энергомаш. Специалисты предприятий рассказывали гостям о космической программе.

Центральная зона праздника открылась патриотической прологовой композицией «Химки — это МЫ!». Ведущими вечера стали Алла Омелюта и Михаил Губерниев. На мероприятии присутствовали глава округа Инна Федотова, депутат Госдумы Денис Кравченко, лидер Движения общественной поддержки Николай Томашов, олимпийский чемпион Владислав Мирзонов и Александр Лебзяк.

Праздничный концерт продолжили звезды российской эстрады: Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, группа UMA2RMAN, певица МОНА, фронтовая бригада участников СВО — хор «Русский формат», а также Московский казачий хор.

«Это был не просто концерт. Это был День города — праздник людей, которые любят Химки, переживают за них и каждый день помогают им становиться лучше. Спасибо каждому, кто разделил с нами этот праздник. Сегодня Химки звучали одним голосом», — отметила Инна Федотова.

Для гостей перед зданием центра развернулась гастрономическая зона. При входе работала зона досмотра и рамки металлодетекторов.

«День города объединяет жителей общей историей, добрыми традициями и любовью к родному округу. Сегодня здесь царит особая атмосфера — праздник, музыка, встречи и чувство единства. Спасибо каждому, кто своим трудом, заботой и участием помогает Химкам развиваться», — сказал председатель Совета депутатов Сергей Малиновский.