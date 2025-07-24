Праздничный концерт ко Дню города пройдет в Волоколамске 26 июля

На центральной площади Волоколамска устанавливают сцену ко Дню города, который состоится 26 июля. Для жителей организуют концерт с участием известных российских исполнителей.

Откроет праздник торжественное богослужение в Воскресенском соборе Волоколамского кремля. В городском парке для самых маленьких подготовили анимационную программу и фестиваль «Золотая ладья». Юным жителям Волоколамска раздадут бесплатное мороженое. Также гости посетят ремесленную ярмарку и мастер-классы, поучаствуют в народных играх и потанцуют на пенной дискотеке.

На центральной площади состоится праздничный концерт. Свои песни для жителей и гостей города исполнят: группа «Блестящие», Денис Клявер, группы 5sta Family и «Унесенные ветром». Хедлайнером вечера станет кумир молодежи Леша Свик.

В завершение мероприятия устроят зрелищное пиротехническое шоу. Вход для всех свободный.

Отметим, что к празднику на городском валу облагородили инсталляцию «Волоколамск 1135». Коммунальные службы обновили в центре города малые архитектурные формы, покрасили лавочки и урны.