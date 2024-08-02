Праздничный концерт ко Дню города пройдет в Озерах

Город Озеры отпразднует свой 99-й день рождения 10 августа. Дневные мероприятия пройдут в Сосновом Бору, а вечером праздник переместится на Советскую площадь.

Фестиваль «Это мой город!» в Сосновом Бору начнется в 11:00. Гостей ждут разнообразные культурные, спортивные, краеведческие и гастрономические площадки. В программе фестиваля творческие мастер-классы, выставки, пенная дискотека и кинопоказы под открытым небом.

Вечерняя праздничная программа начнется в 20:00. На концерте ко Дню города выступят Сергей Росси, группа Galibri & Mavik, Сергей Кириченко, Алена Лунич, Мухитдин Тажибаев, группа «Отражение» и Сергей Сыров.

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