Праздничный концерт к Международному женскому дню прошел в Можайске

Волонтеры встречали каждую женщину у входа букетами тюльпанов. Трогательный жест создал особенную атмосферу еще до начала выступлений. Со сцены виновниц торжества поздравил глава округа Денис Мордвинцев.

«Весна начинается именно с женщин, с их улыбок, мудрости и умения делать мир вокруг гармоничнее», — обратился он к залу.

Депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова также поприветствовала собравшихся. Она пожелала женщинам, чтобы самые заветные мечты сбывались, а хорошее настроение не покидало их круглый год.

Для зрителей выступили лучшие солисты и творческие коллективы центра. Знакомые мелодии и зажигательные ритмы сменяли друг друга, даря гостям незабываемые эмоции. Праздник весны и красоты в Можайске состоялся. Сияющие глаза зрительниц подтвердили, что «Гармония весны» нашла отклик в каждом сердце.