Праздничный концерт к Международному женскому дню прошел в Можайске
В канун Международного женского дня культурно-досуговый центр Можайска превратился в весенний сад. Концертная программа «Гармония весны» собрала полный зал.
Волонтеры встречали каждую женщину у входа букетами тюльпанов. Трогательный жест создал особенную атмосферу еще до начала выступлений. Со сцены виновниц торжества поздравил глава округа Денис Мордвинцев.
«Весна начинается именно с женщин, с их улыбок, мудрости и умения делать мир вокруг гармоничнее», — обратился он к залу.
Депутат Московской областной думы Татьяна Сердюкова также поприветствовала собравшихся. Она пожелала женщинам, чтобы самые заветные мечты сбывались, а хорошее настроение не покидало их круглый год.
Для зрителей выступили лучшие солисты и творческие коллективы центра. Знакомые мелодии и зажигательные ритмы сменяли друг друга, даря гостям незабываемые эмоции. Праздник весны и красоты в Можайске состоялся. Сияющие глаза зрительниц подтвердили, что «Гармония весны» нашла отклик в каждом сердце.