Праздничный концерт к Международному женскому дню прошел в Балашихе

В преддверии Международного женского дня в Балашихе прошел праздничный концерт, организованный при участии главы города Сергея Юрова, председателя Совета депутатов Геннадия Попова и заместителя руководителя фонда «Защитники Отечества» Бориса Соловьева. Мероприятие состоялось в Дворце культуры «Балашиха», где женщин встречали с букетами тюльпанов и живой музыкой, создающей теплую атмосферу.

Сергей Юров поздравил всех присутствующих с наступающим праздником и отметил важную роль женщин в жизни города. Он высоко оценил их труд и преданность, которые они проявляют на рабочих местах и в общественной жизни.

«Мы, мужчины, стараемся делать все ради вашего счастья и комфорта. Спасибо за вашу поддержку и вдохновение», — подчеркнул Юров.

В рамках мероприятия четырех жительниц блокадного Ленинграда и бывшую несовершеннолетнюю узницу фашистского концлагеря наградили медалями «80 лет Победы в Великой Отечественной войне». Сергей Юров выразил признательность ветеранам за их мужество и героизм.

Концертная программа включала выступления военного оркестра, вокальной студии «Планета талантов», отряда Юнармии и других творческих коллективов, что сделало праздник незабываемым для всех участников и гостей.