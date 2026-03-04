Праздничный концерт к Международному женскому дню пройдет в Химках

6 марта в выставочном комплексе «Артишок» состоится концерт «Весны прекрасные мгновенья», посвященный Международному женскому дню. Вход свободный для всех желающих, возрастных ограничений нет.

На сцене выступят творческие коллективы Дворца культуры «Родина», а также студенты института культуры и колледжа искусств. В программе — музыкальные представления, хореографические номера, проникновенные стихотворения и, конечно, искренние поздравления в адрес прекрасной половины человечества.

Концерт пройдет 6 марта в 17:00 в выставочном комплексе «Артишок», расположенном на Ленинском проспекте в парке Толстого.

Праздничная программа «Весны прекрасные мгновенья» станет лишь одним из множества событий, подготовленных в Химках к 8 Марта. В округе также запланированы концерты, выставки, спортивные соревнования и мастер-классы.