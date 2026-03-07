Праздничный концерт к 8 марта прошел в Подольске

В преддверии Международного женского дня глава городского округа Подольск Григорий Артамонов поздравил прекрасных дам с праздником, вручив муниципальные награды тем, кто внес значительный вклад в развитие города и поддержку бойцов специальной военной операции. Почетными гостями торжества стали женщины-герои Великой Отечественной войны Мария Рохлина и Розалия Коваль.

Обращаясь к собравшимся, Григорий Артамонов передал искренние поздравления с наступающим праздником, адресовав самые теплые пожелания и слова признательности женщинам. Он подчеркнул, что все, что есть на планете, существует благодаря им и ради них.

Основатель волонтерской организации «Ангелы Фронта» Кристина Грек была удостоена знака отличия второй степени «За заслуги перед городским округом Подольск». Не раз выезжавшая за «ленточку», она убеждена, что женщина, чей путь неразрывно связан с судьбой страны, должна обладать стойкостью, отвагой и, в первую очередь, любовью к Родине. Принимая поздравления, Кристина пожелала всем женщинам всегда оставаться нарядными и сиять, как солнышко, ведь от них этот свет передается окружающим. А также любви, здоровья и, самое главное, крепких нервов.