Праздничный концерт к 8 Марта прошел в Павловском Посаде

пресс-служба администрации г. о. Павлово-Посадский

Фото: пресс-служба администрации г. о. Павлово-Посадский

Праздничная программа «Для вас, любимые» прошла 7 марта в Доме культуры «Большедворский». Творческие коллективы подготовили выступления для мам, бабушек, сестер и коллег.

На сцене выступили коллектив эстрадного танца «Феерия» под руководством Ирины Ирвачевой и ансамбль народного танца «Искорка» Елены Шишкиной. Зрителям также подарили номера вокальная студия «Мастерская Алисы» Надежды Илларионовой, вокальные группы «Созвездие» и «Аккорд» Алексея Кузьмина. Присоединились к поздравлениям группа «Ностальгия» Ольги Титовой и кружок «Зумба дети» Юлии Архиповой.

Руководитель коллектива «Ностальгия» Ольга Титова поздравила всех женщин со сцены. «Пусть этот праздник будет лишь началом череды счастливых дней, наполненных любовью, заботой и весенним цветением», — сказала она.

Зрители тепло принимали каждый номер, в зале царила особенная атмосфера. Артисты и руководители коллективов постарались создать для гостей настоящий праздник.



