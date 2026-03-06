Праздничный концерт к 8 Марта прошел в Мытищах

Пресс-служба администрации г. о. Мытищи

В Мытищах праздничным концертом отметили наступающий Международный женский день. Торжественное мероприятие, приуроченное к 8 Марта, объединило жителей округа в стенах детской школы искусств.

С теплыми поздравлениями к гостям обратились заместитель главы городского округа Ольга Сидоркина, председатель окружного Совета депутатов Андрей Гореликов и начальник управления культуры, молодежной политики и туризма Алексей Тюрин. Выступающие отметили неоценимый вклад женщин в семью, воспитание детей и развитие всех сфер жизни.

В рамках мероприятия Почетной грамотой Главы городского округа Мытищи наградили директора школы Галину Нечипоренко. Высокой награды она удостоена за значительный вклад в развитие культуры и в связи с 70-летним юбилеем.

Для зрителей подготовили насыщенную концертную программу, объединившую классику, джаз, эстраду и шансон. Со сцены звучали труба, домра, ксилофон, фортепиано, скрипка, ударные, флейта и аккордеон. Каждое выступление сопровождалось бурными аплодисментами.

Особую атмосферу празднику создали стихи о весне, яркие танцевальные номера юных артистов и выставка работ учащихся художественного отделения, украсившая холл школы.