Праздничный концерт к 8 Марта прошел в Лобне
Глава Лобни Анна Кротова и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, пожалуй, лучше многих знают, что «слабый пол» может быть очень сильным. В канун праздника они побывали во многих коллективах и общественных организациях округа.
Застать на рабочем месте сотрудниц скорой медицинской помощи — дело непростое. За сутки подстанция принимает несколько сотен вызовов, поэтому бригады, как правило, на выезде, и поздравления женщины принимают практически на ходу. Впрочем, даже такая мимолетная встреча с главой города Анной Кротовой стала настоящим праздником. Только что вернувшихся от пациентов медиков в коротком перерыве между выездами все-таки удалось поздравить в здании подстанции.
В канун праздника принимали поздравления и сотрудницы лобненской поликлиники, которые не только оказывают квалифицированную медицинскую помощь, но и дарят надежду, успокаивают и поддерживают своих пациентов. Особые слова, цветы и подарки были адресованы также многодетным матерям, чье призвание — быть опорой большой семьи.
«Признание — это естественная потребность человека. Материнство — это работа ежедневная, и она бесконечная, то есть ты не перестанешь быть мамой никогда, если уже решился на этот шаг. А когда у тебя много детей, ты делаешь, делаешь, а результата как будто не видно. И тут вдруг случается звонок, и ты идешь и думаешь: значит, я сделала что-то действительно важное, что-то ценное, это имеет значение не только для меня одной. И быть признанной в качестве мамы — это стимулирует быть еще лучше», — поделилась мать восьмерых детей Татьяна Щербакова.
Праздничный концерт лучших творческих коллективов города состоялся во дворце культуры «Чайка». Женщины получили не только цветы и поздравления, нои весеннее настроение, которое обязательно сохранится надолго.