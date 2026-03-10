Праздничный концерт к 8 Марта прошел в Лобне

Глава Лобни Анна Кротова и трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина, пожалуй, лучше многих знают, что «слабый пол» может быть очень сильным. В канун праздника они побывали во многих коллективах и общественных организациях округа.

Застать на рабочем месте сотрудниц скорой медицинской помощи — дело непростое. За сутки подстанция принимает несколько сотен вызовов, поэтому бригады, как правило, на выезде, и поздравления женщины принимают практически на ходу. Впрочем, даже такая мимолетная встреча с главой города Анной Кротовой стала настоящим праздником. Только что вернувшихся от пациентов медиков в коротком перерыве между выездами все-таки удалось поздравить в здании подстанции.

В канун праздника принимали поздравления и сотрудницы лобненской поликлиники, которые не только оказывают квалифицированную медицинскую помощь, но и дарят надежду, успокаивают и поддерживают своих пациентов. Особые слова, цветы и подарки были адресованы также многодетным матерям, чье призвание — быть опорой большой семьи.