Праздничный концерт к 8 марта пройдет в Серебряных Прудах

В преддверии Международного женского дня округ готовит особенный творческий подарок для своих жительниц. 6 марта главная сцена округа в Центральном Доме культуры превратится в пространство красоты и таланта — здесь состоится большая праздничная программа под названием «Между нами девочками».

Организаторы подготовили насыщенное и разноплановое шоу, в котором примут участие как опытные артисты местных самодеятельных коллективов, так и воспитанники Детской школы искусств имени Кившенко. Программа обещает быть по-настоящему масштабной и объединит самые разные жанры искусства: вокал, хореографию, а также поэзию и театр.

Концерт станет не только музыкальным праздником, но и общественным событием. В официальной части программы запланированы поздравления от руководящего состава муниципалитета. Традиционно в этот день на сцене пройдет торжественная церемония награждения женщин-передовиков.

«Мы приглашаем всех жительниц и гостей округа зарядиться весенним настроением, искренними улыбками и самыми положительными эмоциями. Приходите всей семьей, берите с собой близких и родных — этот вечер посвящен вам!», — отметили организаторы.

Концерт пройдет в Центральном Доме культуры 6 марта в 14:00. Вход свободный.