Праздничный концерт к 8 Марта пройдет в музее-заповеднике Чайковского в Клину

Праздничный концерт в честь Международного женского дня «Весеннее вдохновение» подготовили в мемориальном музыкальном музее-заповеднике П. И. Чайковского в Клину. Он пройдет 8 марта.

Как рассказали в региональном Минкультуры, в программу войдут произведения Сергея Рахманинова, Петра Чайковского, Николая Римского-Корсакова, Модеста Мусоргского, Сергея Танеева и Павла Юона, а также работы современных композиторов.

На сцену выйдут артисты оркестра NeoSonora вместе со студентами Московской консерватории. Это Вероника Мешкова (сопрано), София Дибо (меццо-сопрано), Николай Дементьев (тенор), Игнат Михеев (флейта) и другие.

Концерт начнется в 17:00. Приобрести билеты можно на сайте Музея-заповедника П. И. Чайковского.