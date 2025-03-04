Праздничный концерт для жительниц Наро-Фоминска пройдет 7 марта

В преддверии Международного женского дня, 7 марта, в 13:00 в Центральном Дворце культуры «Звезда» состоится праздничная концертная программа «Для милых дам». Организаторы мероприятия подготовили яркое шоу, чтобы подарить всем представительницам прекрасного пола хорошее настроение в весенний праздник.

Солисты и творческие коллективы округа приготовили праздничную концертную программу и музыкальные номера. Зрителей ожидают выступления вокалистов, танцевальных ансамблей и инструментальных коллективов.

«8 Марта — это самый первый и долгожданный весенний праздник, который объединяет в себе все самое прекрасное, светлое и доброе: красоту, нежность, доброту, искренность, любовь. Этот праздник — дань уважения и восхищения женщинами, их мудрости, стойкости и умению делать мир вокруг себя лучше», — рассказали организаторы.

Вход для всех желающих свободный.