Праздничный концерт для пенсионеров прошел в Химках

В Международный женский день в многофункциональном социальном комплексе «Восход» состоялась праздничная программа «Любовь и женщина похожи!», подготовленная для участниц клуба «Активное долголетие». Музыка, цветы и теплые поздравления создали для гостей атмосферу весны и душевного тепла.

Для прекрасных дам организовали концерт, в который вошли любимые ретро-хиты и современные мелодии о любви, творческие сюрпризы от участников и гостей клуба. Главным подарком для женщин стала атмосфера весеннего праздника и возможность душевного общения.

Праздничные мероприятия в честь 8 Марта проводятся во всех микрорайонах Химок, чтобы каждая жительница города могла найти событие по душе и почувствовать внимание и заботу.



