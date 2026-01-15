Праздничный концерт для «Активного долголетия» прошел в Мытищах

Вокальная группа «Созвучие» из Дворца культуры «Яуза» выступила с концертной программой «На Святки поем колядки» для участников клуба «Активное долголетие». Мероприятие прошло в среду 14 января.

Руководитель творческого коллектива Ксения Галискарова подчеркнула, что такие концерты призваны не только подарить хорошее настроение, но и способствовать преемственности поколений, ведь традиционные обрядовые песни идут из глубины веков.

Мероприятие вызвало живой интерес у старшего поколения. Гости танцевали, пели любимые песни и даже гадали на будущее. Напророчили женихов, богатство и путешествия.

Руководитель клуба «Активное долголетие» Снежана Галушевская отметила, что высокая посещаемость мероприятий — наглядное свидетельство того, что зрители ценят такие творческие встречи и с радостью приходят на них.