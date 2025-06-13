Праздничный флешмоб ко Дню России прошел в Щелкове

На площади Ленина в Щелкове провели флешмоб, посвященный Дню России. Участниками праздничного мероприятия стали свыше 200 человек.

К флешмобу присоединились жители, молодежь и народные коллективы Щелкова. Вместе они водили хоровод, а также исполнили несколько всеми любимых песен и танцевальных номеров в русском народном стиле. Патриотическую атмосферу празднику придавали национальные костюмы и флаги России, которые участники взяли в руки.

В нескольких парках Щелкова в День России организовали развлекательные мероприятия. Жителей округа поздравил руководитель муниципалитета Андрей Булгаков.

«С Днем самой сильной, уникальной, великой и любимой всем сердцем страны!» — сказал глава Щелкова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.