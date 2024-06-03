Праздничный флешмоб и мастер-класс для детей прошли в Солнечногорске

Праздничная программа, посвященная Дню защиты детей, прошла в Солнечногорске. Мероприятие состоялось в городском центре народного творчества и досуга «Лепсе».

Для детей подготовили мастер-класс по украшению пряников, игры и танцевальный флешмоб. Ребята и их родители остались довольны праздником, а самые активные участники получили подарки.

«Хочется, чтобы наши дети всегда веселились и радовались. И наша основная задача — помогать им чувствовать себя хорошо и быть нужными в этом мире», — отметил руководитель местного отделения «Молодой Гвардии Единой России» Евгений Кузнецов.