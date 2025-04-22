Праздничные украшения повесят на улицах Химок ко Дню Победы

Химки начали украшать ко Днюю Победы. Свыше двух тысяч тематических декораций появятся на улицах и дорогах города к 9 Мая.

Вдоль дорог, на центральных улицах и близ зон отдыха установят флаговые композиции с праздничным оформлением. Въезд в город оформят так называемыми «кострами». Всего в округе появятся 45 подобных элементов.

Тематические декорации установят во всех микрорайонах Химок. Специалисты уже приступили к монтажу праздничных композиций и креплению флагов на опоры на улицах Калинина, Чапаева, Московская, Маяковского и других. Им предстоит оформить более тысячи таких флагов.

Еще 600 флагов разместят на флагштоках, а на улице Московская установят праздничную фотозону.

Напомним, что в этом году в Химках отметят 80-летие Великой Победы. Праздничная программа включает десятки патриотических мероприятий.