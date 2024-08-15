Праздничные службы к Медовому Спасу прошли в храмах Лобни

Медовый Спас отметили в день начала Успенского поста в храмах Лобни. После праздничной службы принято приносить в церковь мед для освящения.

С периодом окончания сбора урожая меда совпадают важные церковные даты, поэтому праздник любимого в народе лакомства прочно соединился с православными традициями. Считается, что освященный мед обладает целебными свойствами и защищает от болезней.

«Сегодня празднуется день Преображения Древ Господних. В это день мы вспоминаем древо креста Господня, обновление храма Воскресения Христова в Иерусалиме. Мы непосредственно связываем и наш храм тоже с этим обновлением», — рассказал благочинный Лобненского церковного округа Михаил Трутнев.

Спасский храм в Лобне готовится к реконструкции. Это памятник архитектуры федерального значения и одна из главных достопримечательностей города. В XVII веке здесь была деревянная церковь, а в 1769 году на ее месте возвели каменную — двухэтажную и с колокольней в стиле барокко.

Свой 250-летний юбилей храм встречает накануне реставрации. Это огромное событие не только для прихожан, но и для всего города. Администрация округа оказывает благочинию всю необходимую поддержку. По заказу министерства культуры специалисты центральных научно-реставрационных проектных мастерских приступили к работе над проектом и сметной документацией.

Реставраторы уже поработали во внутренних помещениях, сняв со стен слои более поздней краски, чтобы отыскать старые фрески, и оценили общий объем работ. Предстоит обновить инженерные коммуникации, лестницы, купол и колокольню, провести отопление в верхний храм, заменить иконостас и сделать еще очень многое для того, чтобы сохранить памятник архитектуры для будущих поколений.

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