Праздничные программы ко Дню защитника Отечества пройдут в 90 парках Подмосковья

В Парке Мира в Мытищах откроют выставку военной техники и проведут урок по плетению маскировочных сетей. Желающие смогут попробовать свои силы в игре «Зарница», а затем перекусить на полевой кухне.

В парке «Победа» в Талдомском городском округе проведут интеллектуальную игру «Солдатская смекалка» и акцию по сбору гуманитарной помощи. Юных гостей пригласят прокатиться на аттракционе.

В парке 30-летия Победы в Орехово-Зуеве можно будет посетить выставку современного вооружения и сходить на экскурсию по Аллее Славы. Также там проведут концерт и мастер-класс по «Мечевому бою».

В парке Чехова состоится игра «Путь воина». Кроме того, там выступит духовой оркестр «Серебряные трубы». Детей развлекут аниматоры.

Посетителей подмосковных парков в День защитника Отечества также ждут показательные выступления патриотических организаций, военнослужащих и юнармейцев. Все желающие смогут выпить теплый чай на специально оборудованных самоварных станциях.