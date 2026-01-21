Праздничные программы ко Дню студента проведут в 65 парках Подмосковья 25 января

В грядущее воскресенье, 25 января, жителей и гостей Подмосковья приглашают отметить День студента на большом празднике «Зачетный парк». Мероприятие пройдет одновременно более чем в 65 зонах отдыха по всему региону.

В областном Министерстве культуры и туризма отметили, что программа обещает быть насыщенной. Для гостей организуют концерты и дискотеки, квесты и спортивные соревнования на льду. Вечером можно будет согреться и пообщаться у костра на «Вечере уличных историй», а также попытать удачу в рамках интерактивной игры «Счастливый билет».

На многих площадках будут работать самоварные станции с горячим чаем и праздничные фотозоны в тематике «Студенческий стиль».

В каждом парке подготовили особую программу. В зоне отдыха «Покровский» в Сергиевом Посаде всех желающих ждут танцевальный марафон, беспроигрышная лотерея и турнир по мини-футболу. А на «Абрамцевских самоварных станциях» можно будет узнать больше о культурном коде округа.

В «Дулевском» парке в Орехово-Зуевском округе запланировали большой концерт, флешмоб и спортивные мероприятия. Там также можно будет принять участие в командном квесте «Битва старост» или просто погреться возле теплого очага.

Коломенский парк Мира предложит гостям массовое катание на коньках и захватывающие состязания в лазертаге.

В Центральном парке Лобни на льду проведут дискотеку. Кроме того, там состоятся спортивные соревнования и мастер-класс по изготовлению памятных значков.

В парке имени Талалихина в Подольске также запланированы соревнования на льду. Там откроют интерактивную зону «Опять сессия» и праздничную ярмарку.

Организаторами праздника выступают Министерство культуры и туризма и Министерство физической культуры и спорта Подмосковья при поддержке «МосОблПарка».