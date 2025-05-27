Праздничные представления и шоу прошли ко Дню защиты детей в Дмитрове

Накануне Международного дня защиты детей отделение мотоклуба «Ночные волки» в Дмитрове вместе с друзьями и партнерами организовало праздник для воспитанников Семейного центра «Дмитровский». Малыши увидели показательные выступления байкеров, шоу ростовых кукол и мыльных пузырей и многое другое.

Мероприятие проходит уже одиннадцатый раз.

«Каждый визит для нас особенный — мы тщательно готовимся и волнуемся, чтобы все получилось и вам понравилось. Пусть наша дружба продолжается, а этот праздник станет ярким стартом самого солнечного и счастливого лета!» — сказал руководитель дмитровского отделения мотоклуба «Ночные волки», ветеран специальной военной операции Сергей Горшенев.

Для детей организовали показательные выступления байкеров, анимационную программу, шоу ростовых кукол от студии «Карамелька» и «Смайл» и шоу мыльных пузырей. Собравшиеся посмотрели театральную постановку от детской студии «Арлекин». Студии мажорет-спорта и твирлинга «5-й элемент» также представили юным зрителям свои яркие номера. Выступление ансамбля русской песни «Московия» вызвало у ребят особенный восторг.

Детям вручили сладкие подарки и полезные принадлежности: ходунки, аппараты для проведения гигиенических процедур, инвалидную коляску, медицинские трости, специальные ортопедические матрасы от компании «Ортоника» и поддерживающие подушечки для головы, сшитые вручную активистами из «Батальона», «Русской дружины» и отделения «Союза женщин России».

В свою очередь воспитанница Семейного центра «Дмитровский» подарила байкерам картину, ее повесят в мотодоме.

«Для нас большая честь помогать этим ребятам. Они учат нас стойкости, умению радоваться жизни и никогда не сдаваться», — подчеркнул Сергей Горшенев.

Глава Дмитровского округа Иван Курданин поблагодарил мотоклуб «Ночные волки» и всех участников за внимание к детям.

Отметим, что к акции присоединились единомышленники из других городов Подмосковья, а также из Твери, Санкт-Петербурга и Кузбасса. В организации праздника участвовали: «Русские мотоциклисты», «Русская дружина», «Союз женщин России», Благотворительный фонд «Батальон», Комплексный молодежный центр «Сфера».