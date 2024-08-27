Праздничные мероприятия в День знаний пройдут в центральном парке Лобни

В Центральном парке культуры и отдыха городского округа Лобня 1 сентября состоится яркий праздник, посвященный началу учебного года. Активности начнутся в 13:00.

Гостей парка ждет увлекательный квест «Дорогой знаний» у главной сцены, а также пункт буккроссинга, где можно обменяться книгами и найти что-то новое для чтения. В павильоне пройдут творческие мастер-классы, где каждый сможет проявить свои таланты.

С 14:00 на сцене будут работать аниматоры, готовые развлекать детей и создавать атмосферу веселья. В 15:00 начнется зажигательная детская дискотека, где ребята смогут потанцевать и повеселиться. Завершит праздник яркое шоу мыльных пузырей, которое подарит всем присутствующим незабываемые впечатления.

Напомним, что этим летом в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» в Центральном парке Лобни прошла масштабная реконструкция. Парк полностью преобразился: здесь появилась современная безбарьерная входная группа, новые сцены с трибунами, аттракционы и уютный павильон-кафе. Также была построена большая детская площадка в эко-стиле, зоны для занятия спортом, беговые и велодорожки. Зимой на территории парка откроется каток.

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