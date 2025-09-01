Праздничные мероприятия в честь Дня знаний прошли в Котельниках
В Котельниковской средней общеобразовательной школе № 1 прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню знаний и началу нового учебного года. Школьников, педагогов и родителей поздравили глава городского округа Котельники Михаил Соболев, настоятель Храма Казанской иконы Божией Матери Отец Павел, депутат Совета депутатов Михаил Набокин, а также директор школы № 1 Татьяна Баранова.
Первоклассники и одиннадцатиклассники подготовили творческие выступления, отряд Юных инспекторов дорожного движения напомнил всем важные правила безопасности на дороге. Кульминацией праздника стала церемония первого звонка.
Почетное право дать первый звонок получил ученик 11 «Б» класса, победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе и русскому языку, участник заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе, Савелий Новик и ученица 1 математического класса Ульяна Смирнова.
В завершении будущие выпускники проводили первоклассников на их первый в жизни урок.
«Пусть этот учебный год научит терпению и мудрости, подарит радость больших и маленьких побед. Родителям желаю терпения, учителям — сил и вдохновения, а ребятам — легких контрольных и верных друзей!» — пожелал глава муниципалитета Михаил Соболев.