Праздничные мероприятия в честь Дня знаний прошли в Котельниках

В Котельниковской средней общеобразовательной школе № 1 прошло праздничное мероприятие, посвященное Дню знаний и началу нового учебного года. Школьников, педагогов и родителей поздравили глава городского округа Котельники Михаил Соболев, настоятель Храма Казанской иконы Божией Матери Отец Павел, депутат Совета депутатов Михаил Набокин, а также директор школы № 1 Татьяна Баранова.

Почетное право дать первый звонок получил ученик 11 «Б» класса, победитель регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников по литературе и русскому языку, участник заключительного этапа всероссийской олимпиады школьников по литературе, Савелий Новик и ученица 1 математического класса Ульяна Смирнова.

Первоклассники и одиннадцатиклассники подготовили творческие выступления, отряд Юных инспекторов дорожного движения напомнил всем важные правила безопасности на дороге. Кульминацией праздника стала церемония первого звонка.

В завершении будущие выпускники проводили первоклассников на их первый в жизни урок.

«Пусть этот учебный год научит терпению и мудрости, подарит радость больших и маленьких побед. Родителям желаю терпения, учителям — сил и вдохновения, а ребятам — легких контрольных и верных друзей!» — пожелал глава муниципалитета Михаил Соболев.