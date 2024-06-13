Праздничные мероприятия в честь Дня города прошли в Истре

В Истре прошел День города, для жителей подготовили массу развлечений на разных локациях. Городскому округу исполнилось 243 года.

Положили начало празднику спортсмены, пробежавшие пять километров в честь Дня города. Затем в Центральном парке Истры наградили благодарственными письмами заслуженных работников округа и провели для детей анимационную программу: аквагрим, бесплатный попкорн и игры. А вот на сцене на площади Дружбы программа началась с зарядки от участники «Активного долголетия», затем прошел праздничный концерт. В программе были: известный вокалист серебряного возраста Александр Бояринов, хор «Серебряный голос» истринского клуба «Активное долголетие», клуб исторического и бального танца «Возрождение» из Дедовского Дома Культуры, танцевальный коллектив «Движение — жизнь!».

После этого на сцене выступили с номерами творческие коллективы городского округа Истра, с танцами и песнями всех народов России. Также поражали костюмы артистов, яркие, фольклорные и невероятно красивые. В рамках официальной части мероприятия поздравили жителей с праздником, а затем в торжественной обстановке вручили нагрудный знак и удостоверение почетного гражданина округа Александру Скворцову. Более 30 лет Александр Георгиевич вел активную работу в качестве депутата, а потом и председателя муниципального Совета депутатов.

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