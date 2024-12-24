Праздничные мероприятия пройдут в парках Одинцовского округа 28 декабря

В парке Раздолье, городском парке Звенигорода и парке Героев 1812 года 28 декабря организовали большую развлекательную программу «Новый год под шубой». Присоединиться к мероприятиям и насладиться сказочной атмосферой парков смогут все желающие.

Гости мероприятий смогут насладиться танцами, песнями, ярмаркой и принять участие во всевозможных акциях. Подготовили театрализованное представление «Расскажи, Снегурочка» в парке Героев 1812 года и интерактивный спектакль-сказка «Новогодний переполох» в городском парке Звенигорода. Также на территории парков будут дарить мандарины и новогодние открытки «Новогоднее настроение» — «Праздник с кислинкой».

Помимо этого, 29 декабря в парке «Раздолье» состоится мероприятие «Ирония судьбы». Несмотря на морозную погоду, гости не замерзнут благодаря различным активностям: увлекательному квесту «Колдовать не запрещаем», анимационной программе на катке «Лед тронулся», танцевальному флешмобу «Танцуют все» и концерту «Голубой огонек» с песнями о празднике. Уюта добавит открытый микрофон в зоне теплого очага, где каждый сможет выступить. В этот день также получат свои подарки победители конкурса на лучшее письмо Деду Морозу.

В Одинцовских парках еженедельно проводятся мероприятия для всех возрастов. В парке Раздолье — спортивные тренировки, включая занятия для здоровой спины и борьбы с тревожностью, а в парке Малевича — скандинавская ходьба, бег и другие активности.

Подробную информацию о парках, расписание мероприятий и актуальные новости можно найти на сайте Дирекции парков.