Праздничные мероприятия пройдут в парках Дмитровского округа 8 марта

Жителей и гостей Дмитровского округа приглашают на праздник «Время цвести». В Международный женский день в парке «Сосновый бор» в Дмитрове и парке имени Ивана Лямина в Яхроме подготовили яркую и насыщенную программу различных активностей.

Посетительниц ждут поздравления с 8 Марта, яркая фотозона, фееричный концерт, а дети смогут сделать аквагрим и превратиться на время в сказочных персонажей. Для самых активных гостей проведут танцевальный мастер-класс по зумбе.

Кроме того, в выходные 8 и 9 марта в парке имени Лямина любителей активного отдыха ждет спортивная разминка и эстафета, а для детей будут организованы развлекательная программа и творческий мастер-класс.

«Это день, когда мы выражаем свою любовь, уважение и восхищение женщинам, дарим им тепло и радость. Пусть этот праздник станет ярким началом весны для каждого!» — отметил глава Дмитровского округа Иван Курданин.