Праздничные мероприятия пройдут в День молодежи в 85 парках Подмосковья

Более чем в 85 парках Подмосковья 29 и 30 июня пройдут праздничные мероприятия, приуроченные ко Дню молодежи. Гостей и жителей региона ждут выступления любимых артистов, танцевальные шоу, мастер-классы и, конечно, угощения.

Как рассказали в Министерстве культуры и туризма Московской области, в Одинцовском парке культуры, спорта и отдыха для зрителей выступят известные комики, а парке «Покровский» Сергиево-Посада пройдет фестиваль уличной культуры «Дыши танцем», а также танцевальные соревнования.

В ступинском парке культуры и отдыха имени Островского все желающие смогут принять участие в соревнованиях по экстремальным видам спорта, а также увидеть огненное шоу. В парке в течение дня будет работать блошиный рынок с вещами 1980-х и 2000-х годов.

В парке «Взлет» в Домодедове пройдет спортивный летний вечер — посетители смогут сыграть в волейбол, принять участие в водной битве и в конкурсе боди-арта. Праздник завершится пляжной вечеринкой и выступлением кавер-группы «Вояж».

Подробная программа мероприятий размещена на официальных ресурсах парков.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая ежедневно пополняется.

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