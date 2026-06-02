Праздничные мероприятия ко Дню защиты детей прошли в Солнечногорске

В Международный день защиты детей 1 июня на территории городского округа Солнечногорск прошли праздничные мероприятия для юных жителей. В этот день поздравления и подарки получили дети из разных частей округа, а также состоялось торжественное открытие новых объектов инфраструктуры.

Одним из событий стал праздник в Загорье. Для ребят организовали насыщенную программу: мастер-классы, аквагрим, конкурсы, игры, дискотека с мыльными пузырями и бесплатное мороженое. Праздник посетили глава городского округа Константин Михальков и руководитель местной фракции «Единая Россия» Ольга Гончар.

В рамках развития общественных пространств рядом с уже существующей площадкой для малышей открыли две новые зоны: современный игровой комплекс для детей старшего возраста и спортивную площадку для занятий воркаутом.

Глава округа Константин Михальков пообщался с жителями, которые рассказали о спиленном старом кедре. По поручению руководителя сотрудники муниципального учреждения «ДЕЗ г. о. Солнечногорск» высадят три молодых кедра вокруг площадки. Кроме того, территорию благоустроили: высадили 250 кустарников, обустроили 900 квадратных метров газона и отремонтировали участок дороги по улице Холмистой. Завершается решение вопроса с освещением территории.

«Поздравляю всех ребят, родителей, бабушек и дедушек с Днем защиты детей! Наша задача — делать все возможное, чтобы дети росли здоровыми, счастливыми, занимались спортом, раскрывали свои таланты и чувствовали заботу взрослых. Именно ради этого мы продолжаем развивать наши деревни, поселки и города», — сказал глава городского округа Солнечногорск Константин Михальков.

Праздничные гуляния охватили и другие локации округа. Вблизи дворца культуры «Выстрел» прошла культурно-развлекательная программа «Адрес детства — лето». Юные гости стали зрителями выступлений вокальных и хореографических коллективов, а также смогли проявить творческие способности на мастер-классе по созданию открыток-аппликаций.

На территории городского парка развернулся фестиваль профессий. Гостей ждали разнообразные активности: аквагрим, чайная «Котовасия», фотозона «С днем защиты детей», интеллектуальная викторина «Правда или вымысел», увлекательные квест-игры и творческий мастер-класс «Веер».