Праздничные мероприятия ко Дню семьи прошли в Химках

В Химках прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и верности. Центром праздника стал парк Льва Толстого, где супружеские пары, многодетные семьи и молодые родители получили поздравления и ромашки — традиционный символ дня.

Для детей подготовили развлекательную программу с играми, сладкой ватой и мороженым. Праздничные мероприятия по всему округу прошли при поддержке партии «Единая Россия».

Одним из ключевых моментов стал флешмоб «Сердце Химок». Жители вместе с главой округа Инной Федотовой построились в большой символический сердечный силуэт.

«Этот праздник хоть и новый, но корнями уходит глубоко в прошлое. Сегодня этому дню исполняется 18 лет. Этот праздник только наш, только российский, потому что он посвящен тем, кто пронес через века это замечательное чувство — любовь и верность», — поделилась Инна Федотова.

Мероприятие объединило несколько поколений жителей. Депутат Инна Монастырская поделилась, что для нее семья — это ежедневная опора и возможность совместного развития. Она воспитывает двоих детей: сын занимается в баскетбольном клубе «Химки», дочь ходит на конный спорт и хореографию.

«Мне бы действительно хотелось, чтобы все семьи были счастливыми, чтобы дети росли в любви», — сказала Инна Монастырская.

Праздничная часть продолжилась в выставочном комплексе «Артишок», где чествовали семьи с богатой совместной историей. Медали «За любовь и верность» получили супруги, прожившие вместе более 25 лет. Семья Сукач вошла в число награжденных — Владимир и Светлана вместе уже 60 лет.

«Любовь, прощение и уважение друг к другу — это, наверное, самое главное в семье. А еще важно иметь общие интересы, вместе проводить время и поддерживать друг друга во всем», — отметила Светлана Сукач.

Также для пар организовали проект «Умные свидания» — интерактивные встречи для укрепления отношений. Поддержка семьи остается одним из приоритетов Народной программы партии. Сбор предложений от жителей для обновленной редакции программы продолжается в Подмосковье.