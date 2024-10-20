Праздничные мероприятия ко Дню отца прошли в Серпухове

В преддверии Дня отца в Центре по профориентации и трудоустройству молодежи состоялся большой праздничный марафон «Мой папа — герой!». На встречу с ребятами пришли представители МЧС и Дежурной части УМВД России «Серпуховское», а также семья участника специальной военной операции.

За чашкой чая они поделились своими служебными буднями, рассказали о специфике профессиональной деятельности и основных функциях сотрудников.

Мероприятие продолжилось в Едином центре поддержки участников СВО и членов их семей, где подвели итоги конкурса рисунков для детей участников специальной военной операции на тему «Мой папа — герой!». В церемонии награждения приняли участие депутат Московской областной Думы Татьяна Карзубова и депутат окружного Совета Надежда Еремина.

Это событие стало отличной возможностью выразить благодарность отцам, которые являются наставниками, друзьями и примерами для своих детей. Праздник напомнил о важности воспитания патриотизма и гражданской ответственности у подрастающего поколения, а также подчеркнул значимость семейных ценностей в современном обществе.

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