Праздничные мероприятия ко Дню города пройдут в Котельниках 30 и 31 августа

В городском округе Котельники пройдут торжественные мероприятия, посвященные празднованию Дня города. Развлекательная программа начнется 30 августа в 16:00 в Доме культуры «Белая Дача».

А 31 августа с 11:00 до 16:00 в Кузьминском лесопарке состоится фестиваль «Открытый город». В программе — выступления профессиональных артистов, таких как Алексей Анохин и Дмитрий Нестеров, а также лучшие творческие коллективы и молодежные рок-группы.

Для любителей творчества предусмотрены мастер-классы. Кроме того, на ярмарке местных предпринимателей гости смогут приобрести оригинальные изделия.

Особое внимание будет уделено сбору гуманитарной помощи для жителей Курской и Белгородской областей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru есть афиша мероприятий, которая пополняется каждый день.

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