Праздничные мероприятия ко Дню флага России провели в Воскресенске

Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Воскресенск

Депутаты партии «Единая Россия» вместе с жителями городского округа Воскресенск отметили День Государственного флага России. В округе организовали праздничные мероприятия и автопробег.

Активисты и сторонники местного отделения партии «Единая Россия» приняли участие в ежегодном автопробеге, приуроченном ко Дню флага Российской Федерации. По улицам города торжественно прошла колонна автомобилей и мотоциклов, украшенная триколорами.

«Пусть наш флаг всегда будет символом мира и справедливости. Эта акция — большое событие для настоящих патриотов, тех, кто гордится страной и стремится сделать ее лучше», — сказал глава городского округа Воскресенск, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Алексей Малкин.

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