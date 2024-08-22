Праздничные мероприятия ко Дню флага России проведут в Лобне 22 августа

День Государственного флага России пройдет в городском округе Лобня 22 августа. Жители соберутся на праздничные гуляния в Центральном парке культуры и отдыха.

Торжественный флешмоб ко Дню Государственного флага России организуют в обновленном Центральном парке в Лобне. Гости праздника поучаствуют в мастер-классах, квесте «По следам предков», увидят концерт. Для детей подготовили анимационную программу. Начало праздника 22 августа в 13:00. Вход бесплатный.

Мероприятия пройдут и в других локациях города: в домах культуры и библиотеках Лобни.

Отметим, что благодаря национальному проекту «Жилье и городская среда» в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» реконструируют Центральный парк культуры и отдыха городского округа Лобня. Первую его часть уже открыли 15 июля, а полностью отремонтируют зоны отдыха до конца августа.

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