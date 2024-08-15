Праздничные мероприятия ко Дню флага России пройдут в ДК «Луговая» в Лобне

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В Доме культуры «Луговая» городского округа Лобня 22 августа состоится праздничное мероприятие, посвященное Дню флага России. Гостей ждут увлекательные тематические игры и конкурсы, командные эстафеты, квиз и мыльная дискотека.

День флага России был установлен после августовского путча 1991 года, когда Верховный совет РСФСР утвердил триколор — «полотнище из равновеликих горизонтальных белой, лазоревой и алой полос» — в качестве национального флага страны.

В 1994 году первый президент России Борис Ельцин объявил 22 августа государственным праздником, подчеркивая важность уважения к государственным символам для нынешних и будущих поколений.

Мероприятие начнется в 17:00. Вход свободный, возрастное ограничение — 3+.

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