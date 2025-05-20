Праздничные гуляния прошли в Лобне

Холодная и дождливая погода не позволила провести 1 мая праздник, посвященный Дню весны и труда. Но, как только солнце и тепло вернулись, горожане собрались на мероприятие в центральном парке Лобни.

Праздничная программа, как всегда, была насыщенной и яркой. Зрителе ждали хореографическая сюита «Первомай», концерт вокалистов и танцоров и церемония награждения коллективов городских предприятий, трудовых династий и победителей городского конкурса на лучшее сочинение «Моя будущая профессия».

Центральный парк Лобни в прошлом году открыли после масштабной реконструкции. Несмотря на это, обновление продолжается. Идет монтаж Панда-парка, почти готовы кафе и новый пункт проката, а зимнюю площадку катка сменили на летнюю. Но главным подарком к Первомаю стал аттракцион «Перевернутый дом», который торжественно открыли сразу после церемонии награждения.

«У нас всех появится возможность перевернуть свой мир и сделать его еще лучше, еще необыкновеннее, еще вдохновеннее двигаться вперед. Это полет инженерной мысли, и я желаю, чтобы у каждого был полет мысли в том направлении, которое он для себя выбрал», — сказала глава Лобни Анна Кротова.