Праздничные гуляния организовали для жителей в парке в Химках

Международный женский день отметили в разных уголках округа. Одной из площадок праздника стал парк «Дубки», где для горожан подготовили концерт, квест и мастер-классы.

Вместе с жителями программу посетили лидер Движения общественной поддержки Алина Шалимова и депутаты Надежда Смирнова, Евгений Иноземцев, Александр Васильев. Заместитель председателя Совета депутатов Александр Васильев отметил важность создания праздничной атмосферы для жительниц округа. «8 Марта — это праздник весны, красоты и уважения к женщине. Очень важно, чтобы в этот день у наших жительниц было хорошее настроение, а такие мероприятия помогают создавать атмосферу настоящего праздника для всей семьи», — сказал он.

Для гостей парка организовали квест «В поисках первого подснежника» и праздничный концерт «Мелодии весны». Желающие могли посетить мастер-класс по актерскому мастерству. Для детей и взрослых работали интерактивные площадки.

Депутат Артур Каримов поздравил женщин с праздником. «Международный женский день — это прекрасный повод сказать слова благодарности нашим мамам, бабушкам, женам и дочерям за заботу, мудрость и тепло. Пусть эта весна принесет радость, вдохновение и новые поводы для улыбок», — подчеркнул он.

Выступления для горожан подготовили местные артисты и творческие коллективы учреждений культуры. Мероприятие прошло в рамках проекта «Культура малой Родины» партии «Единая Россия». Проект направлен на сохранение культурного наследия, поддержку творческих коллективов и расширение доступа жителей к культурной жизни города.



