Праздничные фестивали пройдут в парках Подмосковья в новогодние каникулы

В новогодние каникулы подмосковные парки приглашают жителей и гостей региона на яркие спортивные события и тематические фестивали. Программа, подготовленная при поддержке Министерства культуры и туризма области, обещает активности для всей семьи.

Праздничный марафон стартует 31 декабря 56-й Манжосовской лыжной гонкой в Одинцовском парке. Участников ждут персональные номера и уникальные медали за прохождение дистанций от 600 метров до 18 километров.

Первый день нового года отметят традиционным «Забегом обещаний», который пройдет более чем в 10 парках региона. Гостям предстоит пробежать символичную дистанцию в 2026 метров, после чего их будут ждать угощения и розыгрыш призов. Каждый участник получит стартовый номер и сможет дать себе обещание на предстоящий год.

На следующий день в парке имени Н. Островского в Ступине состоится костюмированный фестиваль «На спорте после оливье». После забега гостей ожидают церемония награждения, лотерея, а также праздничный хоровод возле елки.

Кроме того, 2 января в 13:00 в лесопарке «Соколиная гора» в Истре начнется фестиваль народов Севера. Для посетителей подготовили специальную программу «Шепот Шамана. Игры Духов», а также обучение игре на варгане и бубне, катание на оленях и возможность сделать фотографию в чукотской яранге.

Завершит череду праздников 7 января фестиваль напитков «Топим лед» в парке Малевича в Одинцовском округе. Там можно будет согреться чаем из самовара, глинтвейном или ягодным пуншем.

Для детей подготовят игры и мастер-классы, а взрослых пригласят на тематические конкурсы и лото. Также запланировано ледовое шоу.