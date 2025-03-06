Праздничные экскурсии к 8 Марта проведут в музее «Горки Ленинские»

В музее-заповеднике «Горки Ленинские» 8 марта пройдут праздничные мероприятия в честь Международного женского дня. Для посетительниц подготовили три тематические экскурсии.

В Министерстве культуры и туризма Подмосковья отметили, что в течение дня волонтеры будут презентовать женщинам розы, выражая благодарность за их интерес к музею.

«Всегда приятно встречать гостей цветами, и дарить в первые дни весны улыбки, внимание и заботу. Уверен, что 8 марта это создаст нашим гостьям радостную праздничную атмосферу», — поделился директор музея-заповедника «Горки Ленинские» Евгений Сарамуд.

Во время экскурсии «Женщины усадьбы Горки» посетителям расскажут о жизни Софьи Палеолог, Аграфены Дурасовой, а также Надежды Крупской и Марии Ульяновой.

В Музее крестьянского быта в праздник организуют интерактивную программу о роли женщины в крестьянской семье.

Третью экскурсию посвятят одной из владелиц имения Зинаиде Морозовой-Рейнбот. Она была богатейшей женщиной Российской империи и светской львицей с непростой судьбой.