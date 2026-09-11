Праздничные декорации установили в Химках ко Дню города

Пресс-служба администрации г. о. Химки

Фото: Пресс-служба администрации г. о. Химки

В Химках завершили праздничное оформление города к 87-летию округа. Основные мероприятия в честь Дня города пройдут 12 сентября, а первые события стартуют уже 11 сентября.

Праздничная программа начнется 11 сентября с фестиваля искусства «Театральный бульвар». Скверы округа на несколько часов превратятся в открытые творческие площадки.

В сквере «Юность» на улице Чапаева для жителей подготовят выступления уличных музыкантов и инструментальных ансамблей, а также творческие мастерские. В сквере «Юбилейный» на улице Калинина установят интерактивные инсталляции и проведут выставку «Старые мои, Новые мои Химки».

Также гостей ждут выступления эстрадно-симфонического оркестра, цирковая программа для детей и бесплатное мороженое.

12 сентября основные праздничные мероприятия пройдут на разных площадках округа. Тематические программы подготовят во всех микрорайонах Химок.