Праздничные богослужения на Пасху пройдут в 27 храмах Ленинского округа

В пресс-службе администрации Ленинского округа сообщили, что пасхальные богослужения пройдут в 27 храмах. Для удобства жителей запустят бесплатные автобусы до городских кладбищ.

Празднование Пасхи пройдет в Ленинском округе 20 апреля.

«Во время праздничных мероприятий приоритетом станет обеспечение безопасности прихожан. На территории храмов традиционно будут нести дежурство сотрудники полиции, МЧС и представители профильных служб администрации муниципалитета», — добавили в пресс-службе.

В Великую субботу запланированы литургия и освящение пасхальных куличей. В Христорождественском храме мероприятие продлится до 22:30. В праздничную ночь пройдут ночные богослужения, особенностью которых станет Крестный ход. Утренние богослужения 20 апреля начнутся в 7:00.

Пасху отметят во всех значимых храмах в Ленинском округе, включая Успенский, Александро-Невский, Георгиевский, Христорождественский, Илиинский и другие.

Расписание богослужений можно узнать на сайте Видновского благочиния.

Также на Пасху, Красную Горку, Радоницу и Троицу запустят бесплатные автобусы до трех основных кладбищ в муниципалитете. Общественный транспорт будет курсировать с 8:00 до 15:00.