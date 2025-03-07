Праздничную программу подготовил Центральный парк Зарайска 8 марта

В Международный женский день в Зарайском Центральном парке культуры и отдыха пройдет праздничное мероприятие «Время цвести». По словам организаторов, парк превратится в центр весеннего настроения и радости, где каждая женщина будет окружена вниманием.

Гости парка смогут сделать памятные снимки в тематической фотозоне, принять участие в мастер-классе по росписи пряников и присоединиться к анимационной программе. Для самых маленьких посетителей будет работать площадка аквагрима.

«Приходите с семьей и друзьями, весело проводите время вместе и создавайте незабываемые воспоминания», — отметили в парке.

Кульминацией праздника станет торжественная церемония вручения цветов всем женщинам. Праздничную атмосферу дополнят выступления творческих коллективов и солистов на сцене. Мероприятие начнется в 15:00. Вход свободный.