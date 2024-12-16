Праздничную программу «Парки. Баранки» провели ко Дню чая в Солнечногорске

Центром гуляний стала самоварная станция «Неслучайная встреча», где волонтеры угощали всех баранками, пирогами и ароматным чаем. На мастер-классе каждый желающий мог создать уникальные значки и елочные украшения с изображением знаменитых котов художника Васи Ложкина.

Завершили вечер дискотекой на льду, наполненной конкурсами, играми и активностями под девизом «После чая не скучаем». Каток в городском парке Солнечногорска вошел в топ-3 самых популярных катков Подмосковья. Статистику посещаемости предоставило Министерство благоустройства региона.