Праздничную программу организуют 8 марта в Раменском парке

Организаторы подготовили насыщенную программу мероприятий, которая позволит каждому найти занятие по душе. Посетители смогут принять участие в спортивных забегах, творческих мастер-классах, ярмарке оригинальных подарков и других праздничных активностях.

В 8:45 в Раменском парке стартует забег «5 Верст». Для того, чтобы принять участие, нужно зарегистрироваться на сайте и принести на старт полученный QR-код.

На площади аттракциона «Автодром» с 14:00 до 18:00 пройдет ярмарка мастеров. Туда стоит заглянуть в поисках уникальных подарков. Посетители смогут приобрести эксклюзивные изделия ручной работы и оригинальные сувениры для себя и близких.

Запечатлеть праздничные моменты и сделать яркие фотографии на память можно будет в тематической фотозоне «Цветы для любимых» с 15:00 до 18:00 в амфитеатре.

Погрузиться в историю Раменского парка, узнав интересные факты и легенды об усадьбе, можно будет во время экскурсии, которая пройдет с 15:00 до 16:00. Отправление от центрального входа. Также в этот день организуют мастер-класс «Подарок для мамы», на котором дети сделают оригинальный подарок своими руками. Артисты представят музыкальные творческие номера во время концертной программы «О весне с любовью!», которая состоится с 17:00 до 18:00 на площади «Лира».

Завершит праздничный день дискотека «Танцуют все!» — с 18:00 до 19:00 на площади «Лира».